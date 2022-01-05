Дани Алвес включен в заявку «Барселоны» на матч Кубка Испании против «Линареса»

Бразильский защитник «Барселоны» Дани Алвес включен в заявку сине-гранатовых на матч Кубка Испании против «Линареса», который состоится 5 января.

Каталонский клуб объявил заявку на игру. Защитник Дани Алвес входит в число игроков, которые могут принять участие в матче. С момента возвращения в клуб бразилец еще ни разу не сыграл за «Барсу», а 3 января прошел отрицательный тест на коронавирус. Однако «Барселона» еще не получила разрешение от испанской футбольной федерации на участие в матче игрока.

В составе сине-гранатовых Алвес шесть раз выигрывал чемпионат Испании, трижды становился триумфатором Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В первый период карьеры за этот клуб он провел 391 игру во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 101 голевую передачу.