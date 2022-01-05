Агент Деспотовича: Его будущее пусть комментирует спортдиректор, который год не отвечает на звонки

Юрий Горбенко, агент нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича, прокомментировал, в каком клубе игрок продолжит карьеру в ближайшее время.

«У Джордже действующий контракт с «Рубином» еще на полтора года. Все остальное пусть комментирует спортивный директор клуба, который год не отвечает на звонки», — сказал Горбенко Sport24.

В нынешнем сезоне Деспотович провел девять матчей за казанский клуб в РПЛ, забил один гол и отдал ассист. Его контракт с «Рубином» рассчитан до лета 2023-го года.