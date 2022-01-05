Александр Тарханов: Взгляд на футбол у руководства «Краснодара» чуть другой, чем у Ганчаренко

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал отставку Виктора Ганчаренко из «Краснодара». Он руководил клубом с апреля прошлого года.

«Это решение руководства, видимо, что-то не удовлетворяло в плане игры. Гончаренко — хороший тренер, но взгляд на футбол у руководства немного другой. Отставка тренера стала неожиданностью, отпуск вроде бы прошёл», — сказал Тарханов «Чемпионату».

Напомним, Ганчаренко подписывал контракт с краснодарской командой до 31 декабря 2023 года. Всего во главе «быков» он провел 25 матчей, из которых 11 выиграл, девять проиграл и пять раз сыграл вничью.

По итогам 18-и туров «Краснодар» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 29-ю очками. Отставание «быков» от первого места (»Зенита») составляет девять очков.