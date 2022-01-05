Вечеслав Колосков: Вообще не понял смысла в увольнении Ганчаренко

Почетный президент РФС Вечеслав Колосков поделился мнением относительно отставки белорусского специалиста Виктора Ганчаренко с поста главного тренера «Краснодара».

«Я вообще не понял, в чем смысл увольнять Гончаренко, ерунда какая-то, честно говоря. Команда идет на пятом месте, таблица плотная, «Краснодар» все еще может зацепиться за еврокубки. Играют они неплохо, претензий к Гончаренко, на мой взгляд, особых быть не может. Если отставка случается во время отпуска, значит, мы чего-то не знаем и не видим», — сказал Колосков Sport24.

Напомним, Ганчаренко подписывал контракт с краснодарской командой до 31 декабря 2023 года. Всего во главе «быков» он провел 25 матчей, из которых 11 выиграл, девять проиграл и пять раз сыграл вничью.

По итогам 18-и туров «Краснодар» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 29-ю очками. Отставание «быков» от первого места (»Зенита») составляет девять очков.