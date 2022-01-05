Ал.Мостовой - о Ганчаренко: Он из всех команд уходил посреди сезона

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался на тему отставки Виктора Ганчаренко из «Краснодара».

«Гончаренко можно называть таким конфликтным тренером, потому что из всех команд он уходил посреди сезона, неожиданно для многих. Думаю, какое-то внутреннее недопонимание с Галицким точно случилось, вот тебе и итог.

Вспомните, когда Гончаренко приходил в «Краснодар», многие скептически к этому отнеслись. Из одной лодки сразу в другую прыгнул — так не бывает. Бег по кругу ни к чему хорошему привести не может», — сказал Мостовой Sport24.

Напомним, Ганчаренко подписывал контракт с краснодарской командой до 31 декабря 2023 года. Всего во главе «быков» он провел 25 матчей, из которых 11 выиграл, девять проиграл и пять раз сыграл вничью.

По итогам 18-и туров «Краснодар» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 29-ю очками. Отставание «быков» от первого места (»Зенита») составляет девять очков.