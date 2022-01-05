Александр Точилин - о выступлении «Сочи»: Теоретически команда может догнать «Зенит»

Бывший главный тренер «Сочи» и «Кубани» Александр Точилин положительно смотрит на результаты сочинской команды после первой части чемпионата, которую клуб закончил на третьей позиции.

Я оцениваю игру «Сочи» только с положительной точки зрения, команда на данный момент борется за медали, и если подвести итоги, то по сравнению с прошлым сезоном однозначно видна положительная динамика. Теоретически команда может догнать «Зенит».

Я считаю, что «Сочи» не то что по силам попасть в еврокубки, а это один из фаворитов на попадание евровесну», — цитирует Точилина ТАСС.

После 18-ти туров подопечные Владимира Федотова идут на третьем месте с 31-м очком. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 38 баллов. В первой круге «Сочи» выиграл питерскую команду в гостях со счетом 2:1.