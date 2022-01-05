ЦСКА хочет сделать предложение «Бордо» о покупке Отавио

Московский ЦСКА интересуется полузащитником французского «Бордо» Отавио. Сообщается, что представители клуба в ближайшее время собираются сделать предложение по трансферу игрока.

Поскольку у бразильца летом заканчивается контракт, ЦСКА планирует подписать Отавио на лето и дальше приступить к переговорам с «Бордо» о возможном трансфера игрока зимой, но уже на приемлемых для ЦСКА условиях», — сказал источник «Чемпионату».

Отавио является воспитанником бразильского «Атлетико Паранаэнсе». В 2017 году французский «Бордо» купил игрока за пять миллионов евро. В нынешнем сезоне Отавио сыграл в 16-и играх своей команды и отметился тремя желтыми карточками.

В нынешнем сезоне «Бордо» идет на 17-м месте во внутреннем чемпионате с 17-ю баллами. Следующий матч команда сыграет 7 января дома с «Марселем».