Гнабри, Левандовски, Шик - претенденты на звание игрока месяца в Бундеслиге

Стали известны имена футболистов, которые поборются за звание лучшего игрока декабря в немецкой Бундеслиге.
За приз будут бороться шесть игроков: нападающие «Баварии» Серж Гнабри (три гола и три передачи за 207 минут игрового времени) и Роберт Левандовски (пять голов за 360 минут игрового времени), нападающий «Байера» Патрик Шик (восемь голов и одна передача за 326 минут игрового времени), полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку (два гола и одна передача за 360 минут игрового времени), полузащитник «Айнтрахта» Йеспер Линдстрем (три гола и две передачи за 258 минут игрового времени) и защитник «Фрайбурга» Нико Шлоттербек (два гола из 337 минут игрового времени).