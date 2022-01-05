Увольнение тренера-аналитика Зубика послужило поводом для Галицкого уволить Гончаренко

Стала известна одна из возможных причин увольнения Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара». Сообщается, поводом было увольнение тренера-аналитика Руслана Зубика.

«Виктора Михайловича это очень сильно задело. Он поступил примерно так, как он уже поступал в ЦСКА. Несколько дней тренер просто не брал трубки от руководства краснодарского клуба. Такое поведение окончательно убедило Галицкого в необходимости увольнения тренера», — сказал источник «Чемпионату».

Напомним, Гончаренко подписывал контракт с краснодарской командой до 31 декабря 2023 года. Всего во главе «быков» он провел 25 матчей, из которых 11 выиграл, девять проиграл и пять раз сыграл вничью.

По итогам 18-и туров «Краснодар» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 29-ю очками. Отставание «быков» от первого места (»Зенита») составляет девять очков.