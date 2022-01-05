Дмитрий Селюк: Рангник берет за консультации 4 миллиона, я даю советы бесплатно

- Когда Галицкий пригласил Гончаренко, я единственный говорил, что он делает ошибку. Я с большим уважением отношусь к Галицкому, и скажу, что он быстро распознал эту группу слабых специалистов.

Я не говорю, что Гончаренко плохой специалист, но он не для топ-клубов, а для команд из второй части таблицы больше подходит.

На мои слова люди иногда обижаются, хотя считаю, что к моим оценкам стоит прислушиваться. У меня колоссальный опыт работы в футболе. В отличие от многих я в нем разбираюсь. И занимаюсь этим делом из любви к футболу, а не, между прочим, среди других бизнесов. Ральф Рангник берет за консультации 4 миллиона, я бесплатно даю советы в СМИ.