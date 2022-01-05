Главный врач «Динамо» рассказал, что он чувствует во время жестких стыков футболистов на поле

Главный доктор «Динамо» Александр Родионов рассказал, как он реагирует на грубые стыки во время футбольного матча.

«Сильно переживаю, поскольку понимаю — они могут вывести футболиста из игры на долгий срок или привести к хирургическому вмешательству. Когда человек не успевает к мячу и ему остаётся только грубо фолить, внутренне просишь его остановиться. И здесь не важно, кто и какую карточку заработает, будет ли удаление», — сказал Родионов RT.

Александр Родионов работал в таких клубах, как: «Нижний Новгород», «Волга», «Локомотив», «Терек» и «Кайрат». С июля 2016-го года он занимает должность главного врача в московском «Динамо».