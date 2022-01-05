Главврач «Динамо» Родионов раскрыл, как происходит взаимодействие между игроками и докторами

Главный врач «Динамо» Александр Родинов раскрыл принцип взаимодействия между клубными докторами и футболистами.

«И врач, и игрок должны соблюдать этику. Ещё не встречал футболистов, которые предпочитали всё делать по-своему. До открытых у нас конфликтов никогда не доходило. Многие футболисты меняют чемпионат и клубы, потому далеко не всегда мы знаем всю историю болезни. Если спортсмен получил травму и хочет проконсультироваться с врачом из предыдущего клуба, никогда не отказываем», — цитирует Родионова RT.

Александр Родионов работал в таких клубах, как: «Нижний Новгород», «Волга», «Локомотив», «Терек» и «Кайрат». С июля 2016-го года он занимает должность главного врача в московском «Динамо».