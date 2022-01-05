Дмитрий Селюк: Всегда говорил, что Гончаренко не тренер для больших команд

- Меня уже давно называют самым точным предсказателем, потому что все мои предсказания сбываются, - говорит Дмитрий Селюк. – Я всегда говорил, что Гончаренко не тренер для больших команд. Он ловит на лозунги руководителей клубов – я буду развивать молодежь и т.д. Это уже привело к коллапсу в ЦСКА. А когда Галицкий пригласил Гончаренко, я единственный говорил, что он делает ошибку. Я с большим уважением отношусь к Галицкому, и скажу, что он быстро распознал группу слабых специалистов.

Я не говорю, что Гончаренко плохой специалист, но он не для топ-клубов, а для команд из второй части таблицы больше подходит.