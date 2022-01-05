Агент игрока «Славии» Кухты - о переходе в «Локомотив»: Скоро все узнаете

Агент нападающего пражской «Славии» Яна Кухты Милан Мартынович прокомментировал информацию о возможном трансфере футболиста в московский «Локомотив».

«Да, это правда, мы очень близки к подписанию контракта с «Локомотивом», переговоры находятся на завершающей стадии. Скоро все узнаете», - приводит слова Мартыновича Sport24.ru.

Напомним, в текущем сезоне чех провел 26 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал восемь результативных передач. Действующий контракт форварда с пражанами рассчитан до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость футболиста составляет пять миллионов евро.

После 18 туров «Локомотив» с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.