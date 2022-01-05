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Георгий Черданцев - об увольнении Виктора Гончаренко: Галицкий стал напоминать Федуна

Команду возглавит Марко Николич
05 января 2022 17:26
автор: Александр Шульгин

Комментатор Георгий Черданцев считает увольнение Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара» некрасивым поступком со стороны владельца клуба Сергея Галицкого.

«В заявлении на сайте говорится, что с Гончаренко не «расторгли контракт по соглашению сторон», а он «отправлен в отставку»? Мне кажется, некрасиво делать такие новогодние подарки. Тем более сообщать об этом между Рождеством и Новым годом. Тогда логичнее было прощаться сразу после «Нижнего Новгорода», чтобы человек имел больше времени на поиски работы.

Прочитал у коллеги Журавеля в телеграме, что объявили сейчас, потому что за это время нашли и договорились с другим тренером. То есть, если бы не договорились, то Гончаренко остался бы? А договорились - до свидания? Без «спасибо» и всего прочего к тому же. Если это так, то это совсем некрасивая история. Как бы то ни было, по импульсивности принятия решений Сергей Галицкий стал очень напоминать Леонида Федуна, хотя мне казалось, что это совсем разные люди», - приводит слова Черданцева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно о том, Виктор Гончаренко подал в отставку с поста главного тренера южан. По информации различных СМИ, «Краснодар» должен возглавить бывший наставник московского «Локомотива» Марко Николич.

После 18 туров южане с 29 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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