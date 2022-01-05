Полуфинальный матч Кубка Лиги «Арсенал» - «Ливерпуль» отменен из-за коронавируса

Матч полуфинала Кубка английской лиги между лондонским «Арсеналом» и «Ливерпулем» перенесен на более поздний срок.

Как сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу лиги, встреча пройдет 13 января, а не 6-го, как было запланировано ранее. Ответная игра состоится 20 числа.

Напомним, на этой стадии турнира команды ждет двухраундовое противостояние.

Ранее стало известно, что мерсисайдцы сами обратились в лигу с просьбой о переносе матча в связи со вспышкой коронавируса в команде.

Во втором полуфинале встретятся лондонские «Челси» и «Тоттенхэм».