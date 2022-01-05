Стала известна причина увольнения Гончаренко из «Краснодара»

Стала известна причина отставки Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара».

По информации телеканала «Матч ТВ», белорусский специалист перестал выходить на связь с руководством клуба для обсуждения селекционной работы, требующей его непосредственного участия.

«Между тренером и клубом имелись разногласия во взглядах на потенциал нынешних футболистов «Краснодара», однако это укладывалось в рамки деловых отношений, пока контакт по селекционным и все остальным вопросам не прервался. Это случилось в середине декабря. В то же время недавний уход аналитика Андрея Бьянки - его собственная инициатива, итальянец стал объектом интереса группы, занимающейся комплектованием «Спартака», и перебрался в Москву, пополнив тренерский штаб Паоло Ваноли», - сообщил источник.

Напомним, об отставке Гончаренко стало известно 5 января. Как сообщают различные СМИ, преемником белоруса станет экс-наставник московского «Локомотива» Марко Николич.

После 18 туров «Краснодар» с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.