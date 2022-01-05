Василий Березуцкий отказался возглавить «Краснодар» после отставки Гончаренко

Бывший футболист ЦСКА и помощник Виктора Гончаренко в «Краснодаре» Василий Березуцкий отказался возглавить команду после увольнения белорусского специалиста.

По информации телеканал «Матч ТВ», руководство «быков» рассматривало вариант с назначением Березуцкого на пост главного тренера, однако тот сам ответил отказом.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Гончаренко отправлен в отставку. Как сообщают некоторые СМИ, такое решение руководства «Краснодара» связано с тем, что тренер перестал выходить на связь во время проведения селекционных мероприятий, требующих его непосредственного участия.

Главным кандидатом на вакантное место является бывший рулевой московского «Локомотива» Марко Николич.