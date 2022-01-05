Маммана может выкупить свой контракт у «Зенита»

Аргентинский защитник «Зенита» Эммануэль Маммана может выкупить свой контракт у питерского клуба и вернуться на родину.

«Эмануэль разорвал контракт с «Зенитом» и покидает Россию? Пока еще нет, но такое возможно», - приводит Sport24.ru слова агента футболиста Эрнан Регера.

Напомним, что действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2022 года. Таким образом, Маммана получит статус свободного агента, что позволит ему бесплатно перейти в «Ривер Плейт», который им активно интересуется.

В текущем сезоне 25-летний защитник, выступающий на правах аренды за «Сочи», провел всего пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.