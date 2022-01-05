Кокорин вошел в заявку «Фиорентины» на матч против «Удинезе»

Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин вошел в заявку своей команды на матч 20-го тура Серии А против «Удинезе».
Как сообщает пресс-служба «фиалок», главный тренер команды Винченцо Итальяно выбрал следующих футболистов для участия в игре: Терраччиано, Дронговски, Бираги, Бонавентура, Венути, Дункан, Кастровилли, Игор, Кальехон, Иконе, Пульгар, Малех, Мартинес, Миленкович, Настасич, Одриосола, Росати, Сапонара, Терзич, Торрейра, Кокорин, Гонсалес, Влахович.
Напомним, встреча пройдет 6 января на домашней арене «Фиорентины». Начало игры в 22.45 по московскому времени.
В текущем сезоне Кокорин пять раз выходил на поле, не отметившись результативными действиями.
После 19 туров подопечные Итальяно с 32 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.