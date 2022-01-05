Азмун опроверг информацию о своем скором переходе в «Лион»

Нападающий питерского «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал слухи о том, что он скоро перейдет в «Лион» и уже подыскивает себе жилье во Франции.

«Я читал в газетах, что уже договорился с определенным клубом о переходе, но хочу сказать, что это фейковые новости. Также появлялась недостоверная информация, что моя мама подыскивала для меня дом во Франции, хотя она в то время находилась в Иране. Я хотел бы рассказать о клубах, которые сделали мне предложения, но боюсь, что мои слова будут неверно поняты», - приводит слова иранца Mehr News.

Напомним, в текущем сезоне Азмун провел 21 матч, в котором забил десять мячей.

Ранее многочисленные СМИ сообщали об интересе «Лиона» к форварду, а также о том, что переговоры между клубами находятся в финальной стадии.