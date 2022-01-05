Черышев вывел «Валенсию» в 1/8 финала Кубка Испании, забив на третьей добавленной минуте

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Валенсия» на выезде обыграла «Картахену» и вышла в следующую стадию турнира.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «летучих мышей». Победный мяч на третьей добавленной минуте забил российский полузащитник гостей Денис Черышев, вышедший на замену во втором тайме.
Счет открыл полузащитник валенсийцев Карлос Солер на 35-й минуте, однако хозяева восстановили равновесие за 15 минут до конца основного времени матча, реализовав пенальти.
Кубок Испании
1/16 финала
«Картахена» - «Валенсия» - 1:2 (0:1)
Голы: Ортуньо, 75 (с пенальти) - Солер, 35; Черышев, 90.
источник: «Советский спорт»