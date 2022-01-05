«Химки» планируют подписать Жиркова до начала зимних сборов

Подмосковные «Химки» планируют заключить контракт с Юрием Жирковым до начала зимних сборов.

«Юрий Жирков нам очень интересен. Мы в тесном контакте, много лет знакомы. Мастерство, опыт и знания Юры могут очень сильно помочь «Химкам». Клуб хочет подписать контракт до начала зимних сборов? Больше никакой информации сообщить не могу. Едет ли Жирков с нами на сборы? Больше ничего не скажу», - приводит слова генерального директора клуба Владимира Габулова «Чемпионат».

Ранее издание, ссылаясь на свои источники, сообщило, что химчане хотят заключить контракт с игроком до выхода команды из отпуска, чтобы он провел полноценные сборы.

Напомним, последним клубом 39-летнего Жиркова был «Зенит», соглашение с которым истекло летом 2021 года. С тех пор футболист тренируется самостоятельно, находясь в статусе свободного агента.