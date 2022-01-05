Миранчук не может перейти в «Дженоа» из-за Бога

Стала известна причина, по которой затянулась сделка по переходу Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Дженоа».

Как сообщает Sport24.ru, все дело в том, что потенциальный новичок команды Джан Пьеро Гасперини Жереми Бога, который должен прийти на смену россиянину из «Сассуоло», будет участвовать в Кубке африканских наций в составе сборной Кот'д'Ивуара.

Турнир пройдет с 9 января по 6 февраля, ивуарийцы являются одними из фаворитов. Таким образом, в период группового этапа и ранних стадий плей-офф «Аталанта» точно не сможет рассчитывать на Бога. Именно поэтому Гасперини не планирует отпускать Миранчука до тех пор, пока Жереми не освободится от игр за сборную и уладит все формальности своего трансфера из «Сассуоло».

Напомним, трансферное окно в Италии закрывается 31 января.