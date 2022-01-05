«Барселона» одержала волевую победу над «Линарес Депортиво» и вышла в 1/8 финала Кубка Испании

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Барселона» на выезде одолела «Линарес Депортиво» и вышла в следующую стадию турнира.

На 19-й минуте нападающий хозяев Антонио Диас вывел свою команду вперед. Гости смогли отыграться только во втором тайме. На 63-й минуте вышедший на замену после перерыва Усман Дембеле забил ответный мяч, а через шесть минут Ферран Ютгла принес каталонцам победу.

Напомним, ранее свой матч 1/8 финала выиграла и «Валенсия», благодаря победному голу Дениса Черышева в ворота «Картахены» в добавленное арбитром время.

Кубок Испании

1/16 финала

«Линарес Депортиво» - «Барселона» - 1:2 (1:0)

Голы: Диас, 19 - Дембеле, 63; Ютгла, 69.