Арвеладзе заявил о готовности возглавить «Краснодар»

Экс-наставник «Пахтакора» Шота Арвеладзе прокомментировал появившиеся слухи о том, что он может возглавить «Краснодар».

Напомним, что 5 декабря «быки» объявили об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды. После 18 сыгранных туров чемпионата России краснодарцы располагаются на пятом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.

– Мне было бы интересно поработать с такой командой, «Краснодар» – хороший клуб. Ранее мне уже поступало предложение, сейчас его не поступало, – цитирует Арвеладзе РБК.

Добавим, что 48-летний грузин руководил «Пахтакором» с 2017 по 2020 годы. При нем клуб стал двукратным чемпионом Узбекистана. Ранее в своей карьере специалист тренеровал турецкие «Кайcериспор», «Касымпашу» и «Трабзонспор», а также «Маккаби» из Тель-Авива.

В данный момент Арвеладзе находится в статусе свободного агента.