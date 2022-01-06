Форварда «Рубина» Игнатьева вывели из ночного клуба в состоянии алкогольного опьянения

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев оказался в центре скандала.

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале, 23-летний футболист отмечал свой день рождения в одном из ночных клубов Красноярска. Отмечается, что игрок был в состоянии алкогольного опьянения.

– По итогу, охрана вывела его силой – вроде как он послал кого-то не того и не туда. Говорят его потом, правда, вернули – но это не точно, – написал Карпов.

Напомним, что Игнатьев выступает за «Рубин» с января 2020 года. В нынешнем сезоне он отыграл за казанский клуб десять матчей во всех турнирах, не отличившись голевыми действиями.

Ранее сообщалось, что команда из Татарстана готова рассмотреть вариант с уходом Игнатьева в зимнее трансферное окно.