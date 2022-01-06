Пакета может сменить «Лион» на «ПСЖ»

Руководство «Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность подписания атакующего полузащитника «Лиона» Лукаса Пакета.

Согласно данным L'Equipe, в приобретении 24-летнего бразильца заинтересован лично спортивный директор парижан Леонардо. Отмечается, что функционер считает игрока «ткачей» отличным вариантом усиления средней линии команды летом 2022 года.

Напомним, что Пакета выступает за «Лион» с сентября прошлого года. В общей сложности он провел за клуб 56 матчей, забил 17 голов и отдал 10 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Ранее в своей карьере хавбек защищал цвета «Милана» и «Фламенго». За сборную Бразилии футболист отыграл 28 встреч (6 голов).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Пакета в 35 миллионов евро.