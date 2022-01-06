Защитник «Сан-Лоренсо» Меркау входит в сферу интересов «Динамо»

«Динамо» интересуется возможностью подписания левого защитника «Сан-Лоренсо» Николаса Фернандеса Меркау. Об этом сообщает Refuerzos CASLA на своей странице в Twitter.

По информации источника, аргентинский клуб не планирует отпускать 21-летнего футболиста в стан бело-голубых в зимнее трансферное окно. Отмечается, что переход может состояться, если московская команда отправит по игроку внушительное с финансовой точки зрения предложение.

Напомним, Меркау является воспитанником академии «Сан-Лоренсо». В составе клуба он отыграл 23 матча, забив два гола. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в один миллион евро.