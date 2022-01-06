Гендиректор «Рубина»: Будут ли какие-то санкции к Игнатьеву со стороны клуба? Нет

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался по поводу ситуации с форвардом команды Иваном Игнатьевым.

Ранее появилась информация, что в ночь на 6 января 23-летнего футболиста вывели из ночного клуба Красноярска в состоянии алкогольного опьянения. Футболист находился с друзьями, отмечая свой день рождения.

– Будут ли какие-то санкции к Игнатьеву со стороны клуба? Нет, – приводит слова Сайманова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в сезоне-2021/22 нападающий отыграл за казанский клуб десять матчей во всех турнирах, не отличившись голевыми действиями.