Агент Кухты заявил, что «Локомотив» и Славия» официально договорились о переходе игрока

Агент Милан Мартынович, представляющий интересы нападающего «Славии» Яна Кухты, высказался по поводу возможного трансфера своего подопечного в «Локомотив».

Ранее стало известно, что московский клуб заплатит за переход 24-летнего чеха пять миллионов евро.

– Клубы официально договорились. Сейчас мы обсуждаем личный контракт, но все будет хорошо, – цитирует Мартиновича «РИА Новости».

Напомним, что Кухта является воспитанником академии «Славии». Всего за пражскую команду он провел 67 матчей, забил 32 гола и отдал 13 результативных передач. Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2024 года.

В составе сборной Чехии форвард отыграл четыре встречи.