Агент Игнатьева: Вы знаете многих людей, которые не пьют на свой день рождения?

Агент Алан Агузаров, представляющий интересы форварда «Рубина» Ивана Игнатьева, оценил появившуюся новость о том, что его клиента вывели из ночного клуба Красноярска в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно, что в ночь на 6 января 23-летний футболист проводил время с друзьями, отмечая свой день рождения.

– У человека день рождения. Он в отпуске у себя дома в Ачинске. Тот человек, который это все снимал, может, еще и посчитал, в каком количестве Ваня выпил? Или вы знаете многих людей, которые не пьют на свой день рождения? Будь это футболист или кто-то другой. А тот, кто пытается сделать из этого сенсацию, видимо, такой же недалекий. Вот у этих людей явно какие-то проблемы, – приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в сезоне-2021/22 нападающий отыграл за казанский клуб десять матчей во всех турнирах, не отличившись голевыми действиями.