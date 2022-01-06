«Локомотив» договорился с Зе Луишем по поводу досрочного расторжения контракта

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш в ближайшее время покинет московскую команду.

Согласно информации «Чемпионата», руководство железнодорожников смогло договориться с 30-летним футболистом о досрочном расторжении контракта. Отметим, что нынешнее соглашение представителя Кабо-Верде со столичным клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Как сообщает источник, красно-зеленые единоразово выплатят форварду полагающуюся ему зарплату до конца текущего сезона.

Напомним, что Зе Луиш выступает за «Локомотив» с октября прошлого года. Всего за команду РПЛ он отыграл 16 матчей, забил один гол и отдал три ассиста.

В период с 2015 по 2019 годы нападающий защищал цвета «Спартака». Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России.