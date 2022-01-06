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Ваноли прибудет в Москву в начале следующей недели

С 17 по 29 января запланирован первый тренировочный сбор красно-белых.
06 января 2022 14:56
автор: Владислав Корегин

Прилет главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли в Москву запланирован на 10-11 января. Об этом сообщает портал «Метарейтинг».

Отмечается, что после своего прибытия в столицу России итальянский специалист составит список из игроков, которые отправятся на первый тренировочный сбор команды в Дубае с 17 по 29 января.

Согласно данным источника, футболисты красно-белых выйдут из отпуска 12 января. После прохождения медицинского обследования они начнут тренироваться на клубной базе в Тушино.

После 18 сыгранных туров в чемпионате России «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Отставание от зоны еврокубков составляет семь очков.

источник: «Метарейтинг»
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