Ваноли прибудет в Москву в начале следующей недели

Прилет главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли в Москву запланирован на 10-11 января. Об этом сообщает портал «Метарейтинг».

Отмечается, что после своего прибытия в столицу России итальянский специалист составит список из игроков, которые отправятся на первый тренировочный сбор команды в Дубае с 17 по 29 января.

Согласно данным источника, футболисты красно-белых выйдут из отпуска 12 января. После прохождения медицинского обследования они начнут тренироваться на клубной базе в Тушино.

После 18 сыгранных туров в чемпионате России «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Отставание от зоны еврокубков составляет семь очков.