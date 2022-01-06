Лига 1 перенесла матч между «Лиллем» и «Лорьяном» из-за коронавируса

КХЛ наплевала на регламент и провела матч в условиях ЧП! Как «Барыс» и «Магнитка» сыграли в охваченном протестами Казахстане

КХЛ решила не отменять матч регулярного чемпионата между «Барысом» и «Металлургом», несмотря на введенный в Нур-Султане режим чрезвычайного положения. Причиной такого шага властей стали массовые беспорядки в ряде городов Казахстана.