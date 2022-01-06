Лига 1 перенесла матч между «Лиллем» и «Лорьяном» из-за коронавируса

Пресс-служба чемпионата Франции объявила о переносе матча 20-го тура национального первенства «Лилль» – «Лорьян».
Отметим, что очная встреча клубов была запланирована на 8 января. Руководители лиги решили отложить предстоящую встречу из-за многочисленных случаев заражения коронавирусом в командах. Новая дата игры станет известна позднее.
Добавим, что в данный момент «Лилль» занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1 после 19 туров, набрав 28 очков. «Лорьян» располагается на 19-й строчке с 16 очками.
источник: Французская Лига 1