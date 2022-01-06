Агент Зайнутдинова заявил, что не может связаться со своим клиентом уже два дня

Агент Евгений Новиков, клиентом которого является атакующий полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов, рассказал о том, что в последнее время он не может выйти на связь со своим подопечным.

Отмечается, что в данный момент 23-летний футболист предположительно находится на отдыхе в Казахстане. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 16 матчах армейцев, забив три гола.

– Не могу связаться с Бактиером два дня! Говорили последний раз во вторник вечером, – цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 2 января жители нефтедобывающих регионов Казахстана вышли на улицы с протестами против резкого увеличения цен на сжиженный газ. Впоследствии волна беспорядков докатилась и до Нур-Султана, где президентом страны был введен режим чрезвычайного положения.