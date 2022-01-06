«Лацио» сыграл вничью с «Эмполи», команды забили шесть мячей

В матче 20-го тура итальянской Серии А римский «Лацио» дома сыграл вничью с «Эмполи».

Встреча завершилась со счетом 3:3. В составе гостей, в составе которых отличились Недим Байрами, реализовавший пенальти, Шимон Журковский и Федерико Ди Франческо.

Хозяева, уже к восьмой минуте уступавшие 0:2, смогли отыграть два мяча стараниями Чиро Иммобиле и Сергея Милинковича-Савича.

На 78-й минуте защитник хозяев Патрик снова сравнял счет, однако арбитр после просмотра эпизода отменил взятие ворот. На 86-й в ворота гостей был назначен пенальти за фол против Иммобиле, однако сам пострадавший не смог реализовать 11-метровый.

На третьей добавленной минуте Милинкович-Савич оформил дубль, принеся своей команде ничью.

«Эмполи» набрал 28 очков и остался девятым. Команда Маурицио Сарри с 32 очками располагается строчкой выше, догнав «Рому» и «Фиорентину».

Серия А

20-й тур

«Лацио» (Рим) - «Эмполи» - 3:3 (1:2)

Голы: Иммобиле, 14; Милинкович-Савич, 66; 90 - Байрами, 6 (с пенальти); Журковский, 8; Ди Франческо, 75.

Незабитый пенальти: Иммобиле, 87 (вратарь).