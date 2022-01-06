Агент Меркау опроверг интерес к футболисту со стороны московского «Динамо»

«Главное — чтобы всю сборную не отправили на карантин». Что происходит вокруг Латыпова

Накануне этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе Эдуард Латыпов, наш лучший спортсмен в 2021-м, заразился коронавирусом и был изолирован. Он единственный, кто брал медали в индивидуальных гонках в нынешнем сезоне, а теперь становятся непонятными его олимпийские перспективы.