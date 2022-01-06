Агент Меркау опроверг интерес к футболисту со стороны московского «Динамо»

Агент защитника аргентинского «Сан-Лоренсо» Николаса Фернандеса Меркау - Родриго Вилариньо прокомментировал слухи об интересе к игроку московского «Динамо».
«Интерес «Динамо»? Я ни с кем не разговаривал», - приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».
Напомним, в текущем сезоне 21-летний Меркау провел 18 матчей, в которых забил два мяча.
Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до декабря 2023 года. Трансферная стоимость игрока составляет один миллион евро.
После 18 туров «Динамо» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
источник: «Спорт-Экспресс»