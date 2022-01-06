«Краснодар» предложил Маршу возглавить команду и ждет ответа от специалиста

Руководство «Краснодара» рассматривает кандидатуру Джесси Марша на пост главного тренера команды.

Как сообщает «Чемпионат», клуб уже сделал предложение американскому специалисту и ждет от него ответа.

Последним местом работы Марша был немецкий «Лейпциг», откуда его уволили 5 декабря, пригласив на смену Доменико Тедеско.

Напомним, накануне стало известно, что бывший наставник «быков» Виктор Гончаренко отправлен в отставку. По информации некоторых СМИ, причиной такого решения клубных боссов стало то, что белорус не выходил на связь во время организации селекционного процесса, в котором должен был принимать непосредственное участие.

Ранее сообщалось, что команду может возглавить экс-главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич.

После 18 туров «Краснодар» с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.