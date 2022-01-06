«Дженоа» Шевченко снова не смог победить, сыграв вничью с «Сассуоло»

В матче 20-го тура итальянской серии А «Дженоа» на выезде сыграл вничью с «Сассуоло».
Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Маттиа Дестро в самом начале поединка хозяева ответили точным ударом Доменико Берарди во втором тайме.
Подопечные Андрея Шевченко набрали 12 очков и остались на 19-м месте.
«Сассуоло» с 25 очками делит 12-ю строчку с «Торино».
Напомним, ранее в многочисленных СМИ появилась информация о том, что состав генуэзцев пополнится российским полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком, который перейдет в команду Шевченко на правах аренды с последующим выкупом.
Серия А
20-й тур
«Сассуоло» - «Дженоа» (Генуя) - 1:1 (0:1)
Голы: Берарди, 55 - Дестро, 7.
источник: «Советский спорт»