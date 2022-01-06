Бывший главный тренер «Лейпцига» Джесси Марш отказался возглавить «Краснодар», сообщает «Спорт-Экспресс».

Марш покинул «Лейпциг» 5 декабря, пригласив на смену Доменико Тедеско.

Напомним, накануне стало известно, что бывший наставник «быков» Виктор Гончаренко отправлен в отставку. По информации некоторых СМИ, причиной такого решения клубных боссов стало то, что белорус не выходил на связь во время организации селекционного процесса, в котором должен был принимать непосредственное участие.

Ранее сообщалось, что команду может возглавить экс-главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич.

После 18 туров «Краснодар» с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.