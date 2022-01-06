Николич прилетит на переговоры с «Краснодаром» 8 января

Бывший главный тренер московского «Локомотива» прилетит в Россию на переговоры с «Краснодаром» 8 января.

Как сообщает Metaratings, стороны могут договориться обо всем за один день. В этом случае контракт с сербским специалистом будет подписан уже 9 числа.

Напомним, накануне стало известно, что бывший наставник «быков» Виктор Гончаренко отправлен в отставку. По информации некоторых СМИ, причиной такого решения клубных боссов стало то, что белорус не выходил на связь во время организации селекционного процесса, в котором должен был принимать непосредственное участие.

Ранее сообщалось, что команду может возглавить экс-главный тренер немецкого «Лейпцига» Джесси Марш, однако он ответил отказом на предложение руководства «быков».

После 18 туров «Краснодар» с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.