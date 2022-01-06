«Милан» в большинстве обыграл «Рому» и обострил интригу в борьбе за «скудетто»

В одном из центральных матчей 20-го тура итальянской Серии А «Милан» дома одолел «Рому» со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Оливье Жиру, реализовавший пенальти, Жуниор Мессиас и Рафаэль Леау. Гости ответили голом Тэмми Абрахама.

В конце матча Златан Ибрагимович не смог забить еще один 11-метровый.

На 74-й минуте римляне остались в меньшинстве: вторую желтую карточку получил защитник Рик Карсдорп. А в добавленное арбитром время поле покинул Джанлука Манчини после прямой красной карточки.

«Милан» набрал 45 очков и вплотную приблизился к лидирующему «Интеру», который свой матч против «Болоньи» в этом туре пропускал из-за вспышки коронавируса.

«Рома» с 32 очками осталась шестой.

Серия А

20-й тур

«Милан» - «Рома» - 3:1 (2:1)

Голы: Жиру, 8 (с пенальти); Мессиас, 17; Леау, 81 - Абрахам, 41.

Удаления: Карсдорп, 74; Манчини, 90.

Незабитый пенальти: Ибрагимович, 90 (вратарь).