Названа дата прохождения Смоловым медосмотра в «Динамо»

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов пройдет медобследование в столичном «Динамо» 10 и 11 января 2022 года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», для завершения сделки между клубами осталось уладить формальности.

Напомним, Смолов является воспитанником бело-голубых.

В текущем сезоне 31-летний форвард провел 22 матча, в которых забил семь голов. Трансферная стоимость игрока оценивается в семь миллионов евро.

После 18 туров «Динамо» с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.