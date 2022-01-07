Агент Оганесян считает, что Дзюба недостоин носить футболку московского «Динамо»

Футбольный агент Валерий Оганесян поделился мнением о возможном переходе нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в московское «Динамо».

«Считаю, что Артем недостоин носить футболку «Динамо». Там сложился хороший коллектив, не надо его портить. Даже терпеливый Семак от него, похоже, устал. Дзюбе дорога в «Спартак», - приводит слова специалиста «СЭ».

Напомним, что Дзюба перешел в «Зенит» из «Спартака» в июле 2015 года на правах свободного агента. С тех пор он провел за команду 234 матча, забил 105 голов и отдал 69 результативных передач. В составе сине-бело-голубых форвард стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро.