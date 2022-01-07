Воспитанник «Динамо» Лацевич считает, что московскому клубу рано отпускать Захаряна в Европу

Воспитанник московского «Динамо» Станислав Лацевич поделился мнением о возможной продаже полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна в европейский клуб.

«Думаю, не отпустят: рано. Надо окрепнуть, прислушиваться к Шварцу. Голова еще может улететь в небеса - хотя предпосылок таких нет: и семья порядочная, и он сам», - приводит слова Лацевича Sport24.

Напомним, что Захарян является воспитанников бело-голубых. За основной состав хавбек провел 31 матч, забил семь голов и отдал 12 результативных передач.

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость Арсена оценивается в девять миллионов евро.