В ближайшее время будет объявлено о переходе Коутиньо из «Барселоны» в «Астон Виллу»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо продолжит карьеру в «Астон Вилле». Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По информации источника, клуб из Бирмингема полностью согласовал аренду 29-летнего бразильца до конца сезона. Отмечается, что «Астон Вилла» будет выплачивать большую часть зарплаты Коутиньо и сегодня официально объявит о его переходе.

Напомним, Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018-го за 135 млн евро. С тех пор он провел за каталонскую команду 106 матчей, забил 25 голов и отдал 14 результативных передач. В составе клуба бразилец стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка страны, а также победителем Суперкубка Испании.