«Зенит» расторг контракт с Мамманой

Петербургский «Зенит» и аргентинский защитник Эмануэль Маммана, выступавший в первой части чемпионата России на правах аренды в «Сочи», достигли договоренности о прекращении контракта. Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Эмануэля Мамману за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!» - говорится в заявлении.

Отметим, что соглашение игрока с петербуржцами было рассчитано до лета 2022 года. Рыночная стоимость Эмануэля оценивается в 2,5 миллиона евро.

Напомним, Маммана перешел в «Зенит» из французского «Лиона» в июле 2017 года за 16 млн евро. С тех пор он провел за команду 41 матч и отдал одну результативную передачу. В составе петербургского клуба защитник стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.