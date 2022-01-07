Гендиректор «Зенита» подтвердил, что Маммана вернется в «Ривер Плейт»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал про будущее защитника Эмануэля Мамманы, который 7 января покинул российскую команду.

«У Эмануэля был контракт с «Зенитом» до лета 2022 года. Клуб нашел договоренности с игроком, которые устраивают обе стороны, и расторг контракт с аргентинцем. Игрок продолжит карьеру в «Ривер Плейт» из Буэнос-Айреса», - приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Маммана перешел в «Зенит» из французского «Лиона» в июле 2017 года за 16 млн евро. С тех пор он провел за команду 41 матч и отдал одну результативную передачу. В составе петербургского клуба защитник стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.