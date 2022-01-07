«Краснодар» анонсировал трансфер Хуниора Алонсо

«Краснодар» анонсировал переход в команду защитника бразильского «Атлетико Минейро» Хуниора Алонсо.

В клубном твиттере «быков» появилось фото пилота «Формулы-1», который сидит на трибуне домашней арены команды.

Напомним, условия сделки по футболисту уже согласованы, контракт может быть подписан на следующей неделе. Стоимость трансфера 28-летнего футболиста составила восемь миллионов евро плюс различные бонусы.

После 18 туров «Краснодар» с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.